El Gobierno de México "entiende y respeta" la decisión de la candidata del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, de no aceptar la invitación del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para reunirse con él, afirmó hoy la canciller Claudia Ruiz Massieu.



En una serie de mensajes vía Twitter, Ruiz Massieu indicó que el Gobierno mexicano mantiene "una comunicación permanente y productiva con la campaña" de la candidata.



"Entendemos y respetamos su decisión de proponer (sic) el momento de mantener un encuentro", indicó la secretaria de Relaciones Exteriores, y agregó que "los Gobiernos de México y Estados Unidos tienen una relación multidimensional, madura y sólida".



Horas antes, Clinton, ex secretaria de Estado y aspirante a la Casa Blanca, respondió con un contundente "No" a la pregunta del periodista David Muir, del canal ABC, sobre si planeaba visitar México antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.



Consideró "desafortunado" el viaje a México realizado la semana pasada por su rival del Partido Republicano, Donald Trump, y lo acusó de haber creado un "incidente diplomático" a raíz de su reunión con el presidente mexicano.



"No supo comunicarse de manera efectiva con un jefe de Estado. Y creo que está muy claro el resultado de ese viaje", añadió Clinton, quien hizo referencia a las diferencias entre el mandatario mexicano y Trump sobre la propuesta del magnate para que el Gobierno de México pague por un muro fronterizo.



Mientras Trump aseguró que en su reunión con Peña Nieto no discutieron quién pagaría la barrera, el mandatario ha afirmado en varias ocasiones que durante el encuentro fue "enfático en señalarle que México de ninguna manera pagaría el muro".



"Él salió diciendo una cosa y el mandatario mexicano lo contradijo casi inmediatamente", resaltó al respecto Clinton, quien no habló de la posibilidad de una próxima reunión con el presidente mexicano.

