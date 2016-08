Dirigentes, diputados y simpatizantes del partido Morena reiteraron su apoyo en la capital oaxaqueña a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantiene un paro y bloqueos en esta entidad, afectando el inicio del periodo escolar.

La senadora Layda Sansores y el académico John Ackerman reiteraron su apoyo total a la sección 22 y afirmaron que la reforma educativa pretende infundir temor a los docentes.

Tras visitar a los detenidos de la sección 22 del magisterio disidente, celebraron el foro "Hacia la Cuarta República: Morena con el Magisterio", con diputados locales electos y representantes distritales.

No obstante, durante la presentación de los representantes distritales, específicamente de Azael Santiago Chepi, ex secretario de la sección 22, hubo rechiflas y gritos que decían "la 22 no quiere a Santiago Chepi, que se vaya".

A su vez, Sansores San Román consideró dijo que la reforma educativa es inviable, que las mesas de negociación son un "diálogo simulado", orillando a la movilización al magisterio, al que llamó a no claudicar en su lucha.

