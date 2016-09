Un hombre que apuñaló a ocho personas la noche del sábado en un centro comercial de la comunidad de St. Cloud, al noroeste de Minneapolis, Minnesota, fue muerto por un policía que estaba fuera de servicio.

“El individuo que creemos es el responsable de las heridas con arma blanca de las ocho víctimas ha fallecido en el interior del centro comercial”, dijo este domingo el jefe de la policía de St. Cloud, Blair Anderson.

El ataque se registró alrededor de las 20:15 horas del sábado (01:15 GMT del domingo) en el Centro Comercial Crossroads de St Cloud. Anderson precisó que ocho personas fueron trasladadas al St. Cloud Hospital con lesiones que no amenazan sus vidas.

Testigos dijeron que el agresor ingresó al centro comercial vestido con un uniforme de guardia de seguridad.

La identidad del atacante no ha sido dada a conocer, pero las autoridades informaron que había tenido tres encuentros previos con la policía.

Anderson indicó que la mayoría de esos encuentros habían sido por violaciones de tráfico menores y que ninguno de ellos había resultado en una detención.

El jefe de policía se negó a dar más detalles, pero señaló que aún no tiene elementos para describir el incidente como un ataque terrorista, hasta que se establezcan los motivos del mismo.

“Lo que sabemos es que es un único sospechoso que atacó a al menos ocho personas... si fue un ataque terrorista o no, no estoy dispuesto a decirlo en este momento porque simplemente no lo sabemos”, dijo Anderson.

Agregó que se cree que el atacante actuó solo, dado que “en este momento no tenemos información que indique que alguna otra persona está involucrada”.

El Centro Comercial Crossroads Mall permanecerá cerrado este domingo, mientras la policía realiza las investigaciones del incidente. St.Cloud es una comunidad de más de 65 mil habitantes, ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de Minneapolis.

