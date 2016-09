Durante una reunión con jóvenes, se le preguntó al presidente Enrique Peña Nieto cuál es su verdadera preparación y si admitía el plagio de su tesis, ante lo que señaló “Yo hice mi tesis”.

"Nadie me puede decir que plagié mi tesis, que pude haber mal citado o no bien citado alguno de los autores que consulté, es probable que si, tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el animo de ninguna manera, de haber querido hacer mías las ideas de alguien más, pude haber cometido algun error metodológico”, contestó Peña Nieto.

Otras de las preguntas que se le formularon al Presidente a través de Facebook fue: por qué invitó a Donald Trum a México, a lo cual Peña Nieto dijo que estaba pensando en los mexicanos, frente a los agravios que ha tendio el candidato Donald Trump, lo cual había "calado" profundamente el sentir de los mexicanos, razón por la cual formuló una invitación a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

"Ayer, personalemente le dije, México de ninguna manera pagará el muro que está proponiendo construir, no hay forma de que México se preste, esta en su soberania y desición de no pagar el muro que está proponiendo construir, se lo dije de cara a cara. Ese espacio permitió que recogiera la reelevancia que tiene mexico para Estados Unidos, no sólo en la relacion económica y seguridad. Me interesa porque en varias de las propuestas hay una amenaza real para México de cara a su futuro y desarrollo del país, por eso decidi encarar estos postulados", detalló Peña Nieto.

El mandatario agregó que por eso su desición de procurar un espacio de diálogo y destacó que espera tener el mismo encuentro con Hillary Clinton, "estará en la decisión que ella tome, pero lo que es un hecho es que ante las posturas y posicionamientos representan una amenza era necesario hablar y hacer sentir porque México acepta esas decisiones".