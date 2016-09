Netflix ajustará sus precios a partir de octubre para los suscriptores registrados antes de este mismo mes en 2015, quienes contaban con tarifas diferentes a las actuales, las cuales además mantuvieron por un año.



Así, precisó Netflix, sus suscriptores podrán elegir el plan de su preferencia a partir de los 99 pesos por el plan de dos pantallas con transmisión simultánea; 129 pesos por dos pantallas + plan de HD y 159 pesos por el de cuatro pantallas + HD y 4K UltraHD.



La compañía detalló que las personas afiliadas serán informadas 30 días antes de que se efectúe el cambio de precio mediante un correo electrónico y se les ofrecerá la opción de mantener su plan actual o de hacer algún cambio de acuerdo a sus preferencias".



En un comunicado, añadió que notificará a sus suscriptores una vez que inicien la sesión en su cuenta de Netflix, lo que representa otra manera de brindar a los miembros el control sobre su cuenta, que a su vez les permite actualizar la opción de plan de su preferencia.



Netflix cuenta con una amplia diversidad de títulos locales e internacionales para los miembros en México, así como más de 600 horas de programación original para este año, que incluye nuevos títulos como Stranger Things, nuevas temporadas de series como Club de Cuervos, Narcos, House of Cards y Orange is the New Black, así como nuevas series para niños como Beat Bugs.