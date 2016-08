El pasado 26 de agosto, en la ciudad de Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos, medios informaron del terrible homicidio de Victoria Martens, una niña de 10 años que fue abusada y asesinada el día en que cumplió 10 años de vida.

De acuerdo con los familiares de la menor, la niña Victoria Martens esperaba con ansias la tarde del pasado miércoles, pues ella y su madrina tenía un plan perfecto para la ocasión; ella la buscaría después de clases para hacerse una manicura y pedicura.

Sin embargo, el regalo de cumpleaños nunca llegó. Esa tarde fue drogada, víctima de abuso sexual, asesinada y quemada en su casa en Albuquerque.

La policía presentó cargos contra su madre, el novio y una prima de ella por el homicidio. El escalofriante asesinato fue descrito por el jefe de la Policía de Albuquerque, Gorden Eden, como el "más espantoso que ha visto en toda su carrera".

En un gran gesto de solidaridad, los vecinos de la menor en Albuquerque realizarán una "fiesta de cumpleaños", para despedirla con la "celebración" que nunca llegó a tener. Es un intento de aliviar el dolor de todos.

Los habitantes de la ciudad están organizando para este domingo una fiesta en el parque Mariposa Basin, en la que con burbujas "le cantaremos cumpleaños y lanzaremos globos al cielo con el deseo de alcanzar al precioso ángel que fue".

"Me enteré de la tragedia, como muchas otras personas, a través de las noticias en la mañana del miércoles, y me conmovió lo sucedido (...) En la noche mi hijo me dijo que su madre había sido arrestada y eso me rompió el corazón, porque soy madre y no puedo imaginar que alguien haya hecho algo tan horrible", relató Erica Smith, una de las organizadoras a Univision Noticias.

En el evento en Facebook, hasta la redacción de esta nota, poco más de dos mil personas confirmaron su asistencia y más de siete mil habían recibido la invitación a la fiesta.

"Nos han llamado de Japón, del Reino Unido. Todos nos dicen que están sintiendo el mismo dolor".

Empresas reconocidas como Domino's Pizza y SAMs Club donarán comida y productos para el homenaje a Victoria.