Niña mexicana de 5 años manda inspirador discurso a las mujeres

Ser mujer requiere de fuerza, valor y coraje. Es uno de los consejos que da una niña de 5 años a través de un video publicado por su mamá en Facebook.

Se llama Frida, es de San Luís Potosí y ha causado gran impacto por el discurso que memorizó en el que habla de personajes femeninos destacados en la historia de México y sobre el rol que juega la mujer actual.

“Cuando era pequeña un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes; entonces empecé a investigar: Frida Kahlo,Teresa de Calcuta, Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Menchú ¿acaso ellas no son superhéroes?. A través de los años las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas; escalando posiciones de alto rendimiento. Esto no ha sido nada fácil es una lucha constante hasta el día de hoy”, menciona en su mensaje.

Además, con una excelente oratoria, detalla aspectos de la vida de cada una de las mujeres que menciona.

“La mujer emprendedora a la hora de liderar un proyecto se le reconoce una mayor capacidad intuitiva,más aguda… para esas mujeres no existe la fórmula para alcanzar el éxito. Lo desconocido da miedo, y a veces dudamos de nuestras propias necesidades”, siguió bajo la misma línea motivacional.

“Yo te invito mujer a que hagas realidad tus ideales. Mujer piensa en grande, sueña en grande y vive en grande.”, concluyó.