Esa mañana de 2001, un grupo de terroristas secuestró aviones de pasajeros. Dos para estrellarlos contra el World Trade Center de Nueva York, conocido también como Las Torres Gemelas.

Uno más para atacar el Pentágono, en Washington. Y otro que solo logró impactarse en un campo vacío de Pensilvania.

Aquel día, 2 mil 977 personas murieron, dejando a más de 3 mil niños sin sus padres y madres.

Ahora, ellos son conocidos como los niños del 9/11. Esos bebés y niños ahora conforman una generación de adolescentes, que inició su vida en una época de dolor y miedo. Pero , a su vez, representan la alegría y esperanza del pueblo estadounidense.

A 15 años del lamentable evento, la revista “People” y el portal de noticias “CNN” localizó a estos jóvenes y los cuestionó sobre su forma de ver el mundo.

