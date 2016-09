Alumnos de las diversas escuelas Normales de Michoacán aún mantienen en su poder un total de 95 vehículos, entre autobuses, tráileres y camiones de carga, en la Meseta Purépecha de Michoacán.

Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), detalló que el sector empresarial cuenta con información sobre que varias de las unidades han sido chocadas o presentan fallas mecánicas al ser utilizadas por los estudiantes.

El también empresario del transporte foráneo de pasajeros explicó que es necesario que el gobernador Silvano Aureoles Conejo asuma un nuevo compromiso con el sector empresarial este domingo, cuando dé un mensaje a los michoacanos sobre su primer informe de gobierno.

Agregó que los vehículos han sido retenidos por los normalistas desde hace 100 días en carreteras de la Meseta Purépecha y en la autopista Siglo XXI, que une Morelia con las regiones de tierra caliente y costa.

“Esperamos que para el informe nos den una buena noticia, porque ya se tienen 100 días, ya los conductores están desesperados, pero tienen que estar ahí porque la mayoría de camionetas las han golpeado, están todas golpeadas”, dijo.

Méndez Hurtado reveló que entre los vehículos que han sufrido daños se encuentran camiones de carga e, incluso, vehículos propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dependencias del gobierno de Michoacán.

“No saben manejar y las golpean unas con otras. De las camionetas golpeadas hay del Seguro, de Sí Financia y varias dependencias”, agregó.

El presidente del CCEEM exigió al gobernador Silvano Aureoles no ceder en chantajes y recuperar los vehículos, al recordar que en el último mes han sido incendiados cinco autobuses.

“Nosotros solicitamos que nos pudieran regresar las unidades completas y que no se tardaran, que el gobernador no cediera a los chantajes de las normalistas y la CNTE pero que no los quemaran, pero ya nos quemaron cinco autobuses”, sostuvo.

Los normalistas exigen mil 200 plazas automáticas en el sistema educativo público estatal, para los egresados de las ocho escuelas normales oficiales de Michoacán.

