A través de un spot que comenzó a difundirse este martes, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, retó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a un debate sobre corrupción.

Ochoa Reza intenta demostrar que Andrés Manuel miente en su discurso. “Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y reto a López Obrador a debatir sobre corrupción”, señaló el priísta en spot, informó Vanguardia.

“Para empezar”, exhibe Ochoa, “su declaración es una mentira: no declara ingresos, no paga renta, no posee bienes, ¿de qué vive?”, cuestionó.

El dirigente nacional del tricolor advirtió que en el partido se pone el ejemplo y para ello llama a que se revise la declaración 3de3 que él presentó.

Además, Ochoa Reza cuestiona la vida que ha llevado López Obrador dentro y fuera del país, la cual ‘no se puede tener con un sueldo de 50 mil pesos’.

