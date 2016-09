Diputados constituyentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN) pidieron al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) serenidad durante la Asamblea Constituyente.

Previo a la entrega del proyecto de Constitución, Alejandro Encinas, uno de los designados por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió a Morena asumir la responsabilidad "que ellos mismos han anunciado públicamente que van a cumplir".

En ese sentido señaló que "independientemente de las diferencias, de la polarización que se ha dado en las diatribas fuerzas, antepongamos el interés de la Ciudad".

"Espero que sea un día histórico para la Ciudad; no va a ser sencillo el inicio, hay algunos procesos procedimentales que tendrán que cumplirse", dijo Encinas previo a ingresar a la casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico.

La diputada constituyente por el PAN, Mariana Gómez del Campo, declaró que "solamente pediría a los de Morena serenidad, paciencia, aquí la única intención que tenemos es instalar (la Asamblea)".

"Ya después nos organizaremos a través de un reglamento, de reglas del juego muy clara para poder construir entre todos la Constitución para los capitalinos", abundó.

De su lado el coordinador de la bancada de Morena, Bernardo Bátiz, dijo que no está de acuerdo en que el PRI presida la Junta Instaladora a través de Augusto Gómez Villanueva, uno de los designados por el presidente Enrique Peña Nieto.

"No (estamos de acuerdo). Qué vamos a hacer, no se los voy a decir, (pero) vamos a debatir, no queremos tronar ni romper, queremos que funcione la Constituyente, pero también queremos dar nuestras razones", enfatizó.

