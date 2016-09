Mancera no ve en el “radar” una alianza con Morena o PAN para 2018

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que no ve en el “radar” una alianza con Morena ni con el PAN para las elecciones de 2018. En entrevista en Villahermosa, Tabasco, el mandatario capitalino reiteró que es necesario crear un polo progresista que agrupe a los partidos de izquierda, y aseguró que se ve más cercano al trabajo de partidos como Movimiento Ciudadano y el PT. “A mi me parece que se pude construir un polo progresista, no pensaría necesariamente en...