El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer el Protocolo para Prevenir el Hostigamiento y el Acoso en la Administración Pública Federal, bajo la premisa de “ni silencio ni impunidad ante la violencia laboral”.

Esta herramienta, que servirá para enfrentar los actos que atenten contra la integridad física y sicológica de las personas que laboran en el servicio público federal, permitirá detectar y eliminar prácticas de hostigamiento en el ámbito laboral, así como asegurar el respeto a la integridad de mujeres y hombres por igual.

El funcionario anunció además la construcción de un mecanismo integral para atender de forma transversal esta problemática y garantizar a toda persona una vida libre de violencia en el servicio público, con cero tolerancia al hostigamiento y al acoso.

No basta con políticas públicas, se exige una profunda transformación social, un cambio de mentalidad que no justifique las prácticas de violencia. Con el ejemplo podemos ir desde las oficinas hasta las calles y los hogares, para “que los derechos no solo se pronuncien, sino que se vivan igual para hombres y mujeres”.