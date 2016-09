Soy omnívoro igual que más de 90% de los mexicanos, aunque una estancia en Nueva York me radicalizó como carnívoro. Por una azarosa razón, mi entorno de aquellos meses quedó conformado en buena medida por personas vegetarianas. En varias ocasiones, al comer con ellas, sentía la misma incomodidad que poseen ahora los fumadores, lo cual no era algo realmente grave si no supiera que Nueva York es una fábrica de tendencias que con el paso del tiempo se implementan en el resto del mundo...