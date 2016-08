Los empleados de un salón de belleza se preparan para disfrutar de unas vacaciones con todos los gatos pagados, pero no por su buen trabajo, sino porque reunieron más de cinco mil likes en Facebook.

Como lo leen. Sucedió en Irlanda del Norte, donde cuatro jóvenes empleadas de un salón de belleza apostaron con su jefa que les pagara vacaciones en la isla de Santa Ponsa; que está ubicada en Mallorca, España. Este lugar es reconocido internacionalmente por la gran cantidad de turistas que año con año la visitan.

Entre los miles de turistas de este 2016 se encuentran Aine Rogers, Danielle O'Hagan y Erin McAuley, quienes retaron a su jefe Benny O'Kane a pagarles las vacaciones, obviamente con todos los gastos derivados. Lo único que tenían que hacer es tener una foto ampliamente compartida.

Facebook.com/Mcgills-Hairdressers Foto:

"Si obtenemos cinco mil likes en nuestra página de Facebook, nuestro jefe nos llevará a Santa Ponsa. Agosto de 2017. Denle like y compartan", se lee en el improvisado cartel formado por cuatro hojas y sostenido por los cuatro empleados.

La respuesta de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar. No solo reunieron los cinco mil likes necesarios en la página, también esa misma fotografía tuvo más de siete mil reacciones (la mayoría "Me gusta" y "Me encanta") y fue compartida en más de 900 ocasiones. Un verdadero éxito para ellos.

"Hace seis semanas que comencé a hacerme cargo del negocio", comentó Benny O'Kane al periódico local "Belfast Live". "Las chicas me dijeron que necesitaban un incentivo para generar más likes en nuestra página de Facebook, entonces les sugerí el viaje".

Facebook.com/Mcgills-Hairdressers Foto:

Ya empacaron sus bikinis

Ahora, las trabajadoras del negocio ubicado en Ballycastle, Irlanda del Norte, se preparan para pasar unos días de esparcimiento en Santa Ponsa. "Están muy emocionadas y ya prepararon sus maletas", comentó O'Kane.

Entre los principales comentarios que provocó la imagen, se lee a usuarios de Facebook compartiendo con compañeros del trabajo y diciendo "Deberíamos hacer lo mismo".

Así, Benny O'Kane podría ser uno de los "mejores jefes del mundo", apodo con el que se ha identificado a otras personalidades. A continuación les mostramos un recuento en el siguiente video.