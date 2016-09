Si la mafia lo impulsa y lo permite el pueblo, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", sí podría llegar a la presidencia de la República, aseguró Andrés Manuel López Obrador, en el primer día de gira por Nuevo León.

El líder de Morena, explicó que él, no ve como rival para la Presidencia del país al gobernador de Nuevo León, pero si, a quien asegura le mueve los hilos.

“Yo veo como rival a Salinas de Gortari quien es el jefe de la mafia en el poder, sea quien sea, los que están detrás, es Salinas” dijo López Obrador.

“Yo lo que creo es que la gente no va aceptar a ningún títere, a ningún pelele de la mafia del poder” recalcó

Reunido en el Salón Monte Carlo con un grupo de habitantes de Apodaca Nuevo León, Andrés Manuel, aseguró que las bases serían el bastión de Morena y que esa estructura no se vende, por eso es que “El Peje” pidió lealtad y trabajo a sus seguidores.

Hay un desencanto de la gente, decía López Obrador a sus simpatizantes. Y por eso, se dio a la tarea de recorrer esta parte de México.

“Tenemos que informar en todo el país y aquí, en el 2012 obtuvimos 400 mil votos, y estamos subiendo, Morena esta creciendo” decía entusiasmado el tabasqueño.

Al cuestionarle si se planeaba alguna reunión con el Bronco como había transcendido “el peje” dijo al momento que no.

“No, no no no no, Yo me reúno con la gente, con el pueblo, ni con Salinas, ni con Calderón, ni con Fox. En una de esas, puedo hasta perder la cartera… porque son muy ladrones..” Dijo en tono de broma.

Andrés Manuel López Obrador estará de gira por Nuevo León durante cuatro días en donde se reunirá con sus seguidores. La idea dice él, será recorrer todo el estado.