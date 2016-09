En Madaya, Siria, los niños prefieren suicidarse a seguir con su vida en medio de la guerra.

Así lo dan a conocer organizaciones defensoras de derechos humanos, principalmente de menores de edad, que trabajan en la región.

“Los niños de Madaya” ya habían sido noticia hace unos meses. En enero se denunció que ya no existía comida, debido al asedio del gobierno de Bashar al Assad.

“Psicológicamente están acabados. Cuando hacemos actividades como cantarles, no reaccionan para nada”, dijo una profesora de Madaya a “Save the Children”.

Por ejemplo, en los últimos dos meses, al menos seis niños y adolescentes intentaron suicidarse.

También, hay reportes del intento de siete adultos; según datos de Save The Children. “La más joven tenía 12 años”, contaron.

