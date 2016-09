Aunque ya renunció a la Conagua, David Korenfeld aún no está exento del todo, pues el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exigió a la Secretaría de Función Pública (SFP) hacer público el expediente con el procedimiento de responsabilidad administrativa contra el ex titular de la Comisión Nacional del Agua. Este ordenamiento lo realiza el INAI tras responder a una petición de un particular de conocer el expediente con el que se...