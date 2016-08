La Universidad Panamericana determinó que en la tesis que presentó Enrique Peña Nieto como proceso de titulación sí presenta ideas propias, pero también ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas, sin embargo, es un acto un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido.

A través de un comunicado, la institución detalló que el trabajo “El Presidencialismo Mexicano y Álvaro Obregón” llevado a cabo en el año de 1991, cumplió con los requisitos de tiempo y forma vigentes en 1991, pero se encontraron cinco formas de tratamiento de ideas ajenas:

La Facultad de Derecho indicó que se trata "caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación, además de que el Reglamento General de nuestra institución no es aplicable a ex alumnos.

Asimismo solicitó una consulta técnica a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que confirme por escrito este criterio.

TE RECOMENDAMOS