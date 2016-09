Brendan Chellis, sobreviviente del 9/11

“9/11 me enseñó que la vida puede cambiar en un instante”

Brendan Chellis

El administrador de sistemas de 50 años de edad fue testigo de los ataques del 9/11 en el World Trade Center.

Entrevista

¿Qué ha cambiado en tu vida desde 9/11?

Dos veces durante la mañana del 9/11, estaba convencido de que estaba a punto de morir. Sin embargo, de alguna manera se me permitió vivir. Veo todos los días desde entonces como un regalo. Si muero mañana, tengo 15 años de “tiempo extra” que nunca pensé que iba a tener. Así que, como consecuencia, realmente ya no le tengo miedo a la muerte.

¿Qué aprendiste de este trágico evento?

9/11 me enseñó que la vida puede cambiar en un instante. Todo lo que asumes que nunca cambiará puede cambiar en un instante. Me ha enseñado a valorar todo lo que tengo en mi vida porque nunca se sabe cuando va a ser quitado.

¿El 9/11 justificó la guerra en Afganistán e Irak ?

El 9/11, sin duda, justificó la guerra en Afganistán. Allí fue donde se planeó y donde se les permitió a los arquitectos del ataque ocultarse. Debido a la escala y la ubicación de los ataques, no podíamos permitir que se quedaran sin respuesta y sin una respuesta a gran escala. 9/11 no justificó la guerra en Irak. No me malinterpreten, Saddam Hussein no era un santo. Pero nosotros no teníamos nada que reclamar diciendo que el ataque del 9/11 nos justificaba estar allí. Y lo que es peor, alejó recursos que podrían haber sido utilizados en Afganistán. Estar en las dos guerras al mismo tiempo, fue un desastre.

Bombero lamentándose por los ataques del 9/11.

¿Crees que algo así como un 9/11 podría ocurrir de nuevo?

No tengo ninguna duda en mi mente que algo así volverá a suceder. He escuchado a oficiales de la ley diciendo algo como que nosotros tenemos que estar en lo cierto el 100 por ciento del tiempo, mientras que ellos sólo tienen que estar bien una vez. Siempre vamos a ser un objetivo y no podemos estar a la guardia siempre. E incluso si lo hacemos, si están suficientemente determinados, los terroristas encontrarán una manera de evadirlo.

Basta con mirar el WTC, después del bombardeo del ’93, ese lugar era una fortaleza. Habían barreras alrededor del complejo por completo para evitar camiones bomba. Habían fuertes medidas de seguridad para entrar en los edificios. Había una presencia constante de oficales de la ley, perros detectores de bombas, y probablemente todo un nivel de protección que ni siquiera se podía ver.

Sin embargo, encontraron una manera más allá de ello. Es algo así como cuando se pone una alarma de robo en tu casa, nunca detendrá a los ladrones, simplemente hará que sea más difícil su entrada, por desgracia la misma regla se aplica al terrorismo. Si nuestros enemigos quieren hacernos daño, e incluso están dispuestas a morir en el proceso, con el tiempo probablemente van a encontrar una manera de hacerlo.

“En cierto modo, fue un golpe de suerte”

Fawaz Gerges

Experto en el Medio Oriente, profesor de Relaciones Internacionales en el London School of Economics y autor de “ISIS: Una historia”.

Entrevista

Otras perspectivas del 9/11.

Hay muchas teorías de conspiración que rodean al 9/11. ¿Hay alguna posibilidad de que ellas sean verdaderas?



El peso de la evidencia muestra de manera concluyente que Osama bin Laden, jefe de Al Qaeda, trazó y ordenó los ataques contra el territorio americano en venganza por la agresión de Estados Unidos contra el mundo islámico. Tenemos los testimonios de los terroristas del 9/11, incluyendo el reconocimiento de Bin Laden, y las pruebas materiales para probar el papel de Al Qaeda.

¿Por qué el 9/11 sigue siendo un gran tema a pesar de ISIS?

La razón por la cual los atentados del 9/11 son vistos como un gran tema se debe a que se dirigieron en contra del corazón de EEUU –el mayor poder militar, político y económico en el mundo– y causaron enormes pérdidas de vidas humanas. Esa fue la primera vez que la patria de EEUU fue atacada directamente, un desarrollo que fue invertido con connotaciones culturales y de civilización. Los EEUU retrataron al 9/11 como un punto de inflexión en la política internacional.

¿Es ISIS tan peligroso?

Sí. ISIS es tan peligroso como Al Qaeda, si no más. ISIS ha llevado a cabo ataques devastadores en Europa y tiene la capacidad y la voluntad de cometer asesinatos en masa. Subestimamos la máquina de matar de ISIS a nuestro propio riesgo.

Grupos terroristas están amenazando con hacer un nuevo 9/11. ¿Debemos estar preparados?

Hasta ahora Al Qaeda y otros grupos extremistas no han logrado llevar a cabo otro 9/11 a pesar de sus amenazas. En cierto modo, el 9/11 fue un golpe de suerte. Bin Laden reconoció que había tenido suerte. Esto no quiere decir que los ataques como el 9/11 no puedan volver a ocurrir. Para evitar operaciones espectaculares como esa, el intercambio de inteligencia entre los gobiernos es fundamental. El terrorismo no tiene religión o cultura; es una enfermedad que puede atacar en cualquier lugar y en todas partes. La humanidad debe unirse a las filas y encontrar soluciones reales a las condiciones que sostienen y nutren esta condición moderna nihilista.

