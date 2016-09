El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que defenderá los recursos de la capital del país, pese al recorte de 239 mil 700 millones de pesos anunciado en el paquete fiscal 2017.

Durante su participación en la III Convención Nacional Municipalista del PRD, el mandatario capitalino dijo que está preocupado y no entiende cuál es la lógica del presupuesto que presentó el pasado jueves el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, debido a las reducciones en el campo, infraestructura y educación.

“No lo entiendo, y por eso yo no entiendo por qué en la fotografía de la entrega del presupuesto está riendo el secretario de Hacienda, a mí no me da risa, la verdad. Me preocupa y me preocupa mucho este presupuesto”, señaló.

Por lo que pidió a los diputados federales de los partidos progresista hacer una estratégica en el Congreso de la Unión.

Señaló que en el caso de la Ciudad de México “estamos con un presupuesto que no tiene recursos para el Metro, con un presupuesto que no tiene fondo de capitalidad, con un presupuesto que no tiene todo lo que se había dicho que se requiere para la Ciudad de México”.

Aunque, aseguró que se realizarán los ajustes si es por bien de México, pero, indicó, que no permitirá que éstos afecten a los que tienen menos ingresos.

“Si es por el bien de México nos vamos a ajustar, nos vamos a ajustar todos, pero lo que no se puede permitir, es que se afecte a los que menos ingresos tienen”