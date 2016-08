Historia académica de EPN, no es pública

Inexistente. Un particular solicitó conocer la preparación profesional del Presidente de la República y oficialmente no existe El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) confirmó como “inexistente” en el acervo de la Presidencia de la República información sobre las instituciones educativas en las que estudió el Presidente Enrique Peña, así como sus promedios y calificaciones. Como no es requisito contar con un currículum o tener títulos para ser Jefe del...