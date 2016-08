Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, publicó en sus redes sociales un video en donde invita a sus seguidores a conocer su casa.

“Hola soy Margarita Zavala y quiero que entres a mi casa (...) esta es mi casa nuestra casa” menciona la esposa del ex presidente Felipe Calderón.

En la grabación de dos minutos de duración, Zavala realiza un recorrido por la cocina, el comedor y la sala.

“Esta es la cocina, la verdad no soy muy buena en la cocina, pero en ocasiones especiales cocino pierna de cordero que la verdad me sale muy bien. Aquí esta el comedor, aquí celebramos las navidades y los cumpleaños (...) Esta es nuestra sala me gusta mucho, aquí hemos decidido cosas importantes, y hemos hecho muy buenos anuncios” explica.

Asimismo, indicó que en 2004 decidieron ampliar su casa y en co-propiedad con los vecinos hicieron un jardín y una biblioteca.

“Te voy a presentar uno de mis lugares favoritos, bueno de María también y por su puesto de Felipe, es la biblioteca. Está llena de libros de Derecho, de Literatura, cuentos para niños, es un gran lugar, a mí me encanta. Gracias por hacer conmigo este recorrido”, concluye.

El pasado 17 de agosto, el diputado del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que la riqueza del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala, creció de 7.4 a 17.8 millones de pesos de 2006 a 2012, cuando terminó su sexenio.

Además, aseveró que la pareja también amplió el terreno de su residencia privada de 173 a mil 940 metros cuadrados, lo que equivale a 64 departamentos de interés social.