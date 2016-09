A través de Facebook circula un video en donde se muestra como un hombre patea a un gato en las calles de Querétaro, lo que ha causado la furia entre los internautas.

Un usuario que se hace llamar Alí Córdova compartido la grabación en un grupo de la red social y pidió a los miembros compartir el video para identificar al sujeto.

En la grabación se puede ver al hombre caminar por la acera de una calle, segundos antes también se puede observar al gato que reposa muy cómodo a las faldas de una puerta.

El hombre sigue su curso y cuando se acerca al felino lo patea y éste sale volando varios metros hacía otro lugar que no se puede apreciar en el video.

Al parecer el gato hace ruido, podría suponerse de dolor, pues segundos después sale una mujer de la puerta donde descansaba el animal y se asoma, buscando algo, se cruza la avenida y desaparece de cuadro.

Algunos segundos después se puede ver al gato huyendo de algo, y entra rápidamente a la casa.

El usuario dio datos del lugar donde sucedieron los hechos de la siguiente manera “grupo, disculpen por subir el video!! pero necesito saber quién es este imbécil que dañó a mi pequeña... necesito que me ayuden a difundir, esto pasó a las 18:58 de la tarde en el Fraccionamiento Nuevo San Juan, él venía con dirección de Rio Moctezuma a Av. Universidad, cuando salimos él ya estaba dando la vuelta a una esquina y no lo pudimos alcanzar, unos vecinos lo vieron pero no hicieron nada; ayuda por favor a encontrarlo". (Con información de Excélsior)