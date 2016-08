Repudio, críticas y hasta consejos de cómo debería ser tratado Donald Trump en su visita a México; son algunas de las reacciones de distintos personajes de la política nacional y líderes de opinión, que han dejado ver a través de sus comentarios en redes sociales.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de la República mencionó que Enrique Peña Nieto comete un grave error político al dejarse utilizar y servir a los intereses electorales Donald Trump.

“Tu presencia en México no es grata. ¡Lárgate! Vienes a tomarte la foto con quienes has ofendido (…) no entiendes @EPN, la presencia de @realDonaldTrump en México por invitación tuya es comportamiento indigno del Gobierno mexicano”, mencionó.

Peña Nieto y Trump se reúnen este miércoles en México

“ Sr. @realDonaldTrump aunque lo hayan invitado, sepa que no es bienvenido. Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio”, compartió Margarita Zavala.

Otro de los que criticó severamente la invitación fue Ricardo Anaya, el presidente del PAN. “¿En qué cabeza cabe invitar a Donald Trump? Los mexicanos tenemos memoria y dignidad. @realDonaldTrump no es bienvenido a México”, dijo.

El senador Alejandro Encinas tachó como una ofensa que el Presidente reciba a un personaje que discrimina y desprecia a los mexicanos.

El ex presidente de México, Vicente Fox, alzó la voz y comentó: No hay vuelta atrás, Trump, tus ofensas hacia los mexicanos, musulmanes y más, te han llevado al hoyo donde estás hoy ¡Adiós, Trump!. Además mencionó que México no confiará en él.

La senadora Martha Tagle aprovechó para mencionar que según el Artículo 9 de la Convención de Viena, el Estado Mexicano debería declarar a Trump como “persona non grata" y no ponerle alfombra roja.

“Hoy me ha quedado claro que los peores enemigos de @EPN son sus asesores, solo así se explica la invitación a @realDonaldTrump ”, mencionó.

“Invitar a @realDonaldTrump legítima su propuesta de demagogia y odio. Nos amenaza con guerra y muros, pero le abrimos palacio nacional”, sentenció Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado de la República.

Periodistas y líderes de opinión también dejaron ver sus comentarios. Por ejemplo, León Krauze, “ Todo lo que no sea una disculpa pública de Trump será una derrota. No hay más”, escribió.

Por su parte Jorge Ramos, recordó que en marzo, Peña Nieto comparó a Trump con Hitler, “¿se atreverá a repetir el comentario frente a él? (….) es complicado. ¿Cómo va a hacer un presidente que no da la cara, como @EPN para enfrentar a Trump? Pero quiere cambiar narrativa de su gob”,mencionó.

"La verdad es que se juntan dos de los personajes más impopulares para los Mexicanos: Trump y Peña Nieto", enfatizó el líder de opinión.



