El candidato Republicano Donald Trump confirmó que en la reunión privada que sostuvo con el presidente Enrique Peña Nieto se habló acerca del muro pero no de quiénn lo va a pagar. "Quien va a pagar por el muro eso no lo hablamos", dijo Trump al término de un mensaje a medios por motivo de su visita a México Trump detalló que habló con Peña Nieto sobre el muro, no sobre el pago, pues ese tema se hablará en una fecha posterior. "Se trató de una reunión preliminar, una reunión excelente y pienso...