El polémico periodista Carlos Albert no estuvo para nada de acuerdo con la llegada a Monterrey del hondureño Alberth Elis, quien apenas tiene 20 años, tachando de ‘malinchista’ al conjunto regio por no darle la oportunidad a los jóvenes mexicanos. En un video para el portal Referee, el ex comentarista de ESPN, aclaró que no tenía nada qué ver con la nacionalidad del jugador, es más, ni siquiera mencionó el nombre, pues aseguró que su molestia era directamente con la ‘Pandilla’, no obstante los...