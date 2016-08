El tiempo le juega en contra a Alan Pulido en su intención por jugar en Europa, para lo cual no sólo requiere de rapidez del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sino de una resolución a favor. De acuerdo a los tiempos del organismo que confirmó a Medio Tiempo haber recibido la apelación del delantero, es casi inviable una sentencia antes de fin de mes, cuando termina el mercado invernal de fichajes europeo. “Yo no veo que éste sea un caso de los que tomen mucho tiempo. Ahora, esto no quiere...