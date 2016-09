Alan Pulido desea regresar a la Selección Mexicana motivo por el que decidió enrolarse con las Chivas; sin embargo, no descarta en volver al futbol europeo.



En entrevista para ESPN Radio Fórmula, el flamante refuerzo del conjunto rojiblanco expresó su deseo de tener suficiente actividad para que Juan Carlos Osorio lo volteé a ver.



“Creo que es un equipo que me va a ayudar a tener mucha participación, lo que estoy buscando es retomar mi nivel que me llevó a estar en la Selección y sé que haciendo las cosas bien en Chivas puedo recibir una convocatoria y obviamente vengo con un objetivo. Para mí esto no es un retroceso sino al contrario es venir a Chivas a jugar, buscar estar en mi mejor momento y volver a Selección e incluso volver a Europa porque Chivas es un equipo que busca la salida de muchos jugadores y lo veo de esa manera”, expresó.



Sobre su regreso a la Liga MX, que abandonó en 2014 en busca de jugar en el ‘Viejo Continente’, aseguró que no fue una decisión sencilla pero que en el futbol las cosas cambian de un momento a otro.



“Uno siempre trata de luchar por sus sueños, me considero una persona que siempre lucha y trata de obtener lo que se propone. En su momento, yo estaba decidido por una cosa y logre un sueño importante como fue jugar en Europa, experimentar la Champions y Europa League y tal vez no me fue como yo esperaba o no pensaba regresar tan pronto al futbol mexicano, pero el futbol es así y de repente cambian las circunstancias y creo que de todo eso aprendí y me quedo de experiencia muchas cosas. Madure en todos los aspectos y eso me hace ser mejor y continuar con lo que viene”, explicó.



Por último, agradeció el esfuerzo de las Chivas de repatriarlo y a Tigres de facilitarle la llegada.



“La verdad que me siento orgulloso del todo el empeño que puso la directiva de Chivas y también a Tigres que facilitó todo esto. Yo creo que eso me hace sentir que estoy en buen nivel y que valgo mucho y simplemente tengo que corresponder de la misma manera, sentir el compromiso y el deseo de hacer las cosas”, agregó.

Serena Williams es la más ganadora en torneos de Grand Slam

Osorio admite que la gente perdió la confianza en el Tri

Los Protagonistas se comen en rating a Somos Fans TD