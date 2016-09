Lo que parecía ser una historia de amor en Grecia, no tuvo un final feliz entre el futbolista de Chivas, Alan Pulido y la modelo Ileana Salas, ya que ella reveló que una infidelidad fue la gota que derramó el vaso, entre otras cosas.

Pese a eso, Pulido a desmentido la versión de Salas y de otros rumores, asegurando que “eso es mentira”, pero no negó que la relación iba en picada y el terminar fue la mejor solución, asi lo señaló en una entrevista a Televisa.

“Se complicaron las cosas en la relación y nos separamos. No puedo decir otra cosa de ella más que es una excelente persona y una gran mujer que me demostró muchas cosas estando juntos. Le agradezco todo este tiempo que compartió conmigo. La amo y es algo muy difícil de asimilar por lo que vivimos juntos, pero con el tiempo poco a poco irá pasando. Si más adelante nos volvemos a encontrar, serán el destino y Dios quienes nos querrán ver juntos”.

El delantero del Rebaño reconoció sus errores y lo distraído que se encontraba por su regreso a México, pero nunca fue por una infidelidad.

“La vida de un futbolista no es fácil, implica muchos cambios. Me equivoqué, mis actitudes no fueron las mejores, mi futuro incierto me ponía de mal humor, la descuidé por no saber lo que venía en mi carrera”

