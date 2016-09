El director técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, es tan ‘gruñón’ como inolvidable, así lo demostró el ahora jugador de Chivas, Alan Pulido, que recordó su etapa bajo el mando del timonel brasileño en Tigres de una manera muy simpática.



En entrevista para Univisión el atacante mexicano confesó que en alguna ocasión no le fue nada bien con el ‘Tuca’ tras una indisciplina que cometió con el cuadro universitario, por lo que se atrevió a compararlo con el enojan personaje navideño, ‘El Grinch’.



“La mejor anécdota, la que me marcó, fue cuando anoté mi primer gol y llegué tarde al primer entrenamiento después, ¡me dijo de todo!”, reveló el ex seleccionado nacional.



Asimismo, aseguró que del estratega obtuvo un gran aprendizaje en su carrera: “Me ha enseñado muchas cosas en el futbol, fue un gran ejemplo, estoy muy agradecido con él”.