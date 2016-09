En el mundo del deporte el dinero queda de lado para los que ganan millones disfrutando de un “trabajo” que a grandes luces es una completa diversión, por ello compartir la mucha o poca fortuna con los más necesitados es lo que realmente cuenta, y ese es el caso del mediocampìsta Alexander Mejía, quien los va a dejar con la boca abierta cuando conozcan la increíble historia de su amigo, Jorge Iván Álvarez “Vitri”.

“Vitri” es un amigo de Mejía desde que ambos se encontraron en el Atlético Nacional de Medellín, Colombia, y desde ese momento son grandes amigos, tanto así que el futbolista se ha encargado de invitarlo a México y de buscar la manera de recompensar ese cariño que se ha forjado a lo largo de muchos años.

Por tal motivo, actualmente Álvarez se encuentra en México porque Mejía lo trajo para que viva con su familia, que conozca la ciudad y esté con él, pues es bien sabido en Colombia que “Vitri” adoptó una especial relación con la esposa y la hijas del volante, quien también lo llevó a Ecuador para que disfrutara del título de la Copa Libertadores que ganaron hace algunos meses .

“Ha caído muy bien y le di la oportunidad de venir a México porque se lo merece, no tienen a nadie, a parte de su hermana y su tía, no tiene a nadie más, es una persona sola, tampoco tiene hijos. Desde que llegué ha sido especial, yo siempre le he dicho que en donde yo esté ´Vitri´ va a ser como un tercer hijo, un padre, un hermano o un tío; siempre está ahí dándome buena vibra”, comento Mejía en una entrevista para ESPN.

A pesar de que algunas veces ha sido utilero el Atlético Nacional por su cercanía con el club, para la Final de la Libertadores no lo dejaron viajar junto a los integrantes del equipo que fueron a Ecuador, por lo que Alex Mejía pagó su traslado con tal de que no se perdiera lo que a la postré sería el segundo título continental del conjunto cafetalero.

“Es muy respetuoso y se ha ganado oportunidades, lo llevé a la final de la Copa Libertadores en Ecuador, esa vez Atlético Nacional no pudo o no quiso llevarlo en un chárter, pero saqué de mi dinero y ya en Ecuador le vi la felicidad como de un niño cuando le dan un dulce o un regalo”, explicó el mediocampista de La Fiera.

“La plata (dinero) es un segundo plano, es darle la felicidad a un hombre que se la merece, que se lo ha ganado, a mí me genera emoción y felicidad cada vez que lo veo porque se le ven las ganas; yo lo hago no para que vean que uno ayuda, lo hago de corazón”, explicó.

Por su parte, “Vitri” agradeció a su amigo por las oportunidades que ha recibido de vivir cerca de su mayor pasión que es el futbol y con un amigo de tal envergadura como Mejía: “Cuando él me dijo que no se iba a quedar en Nacional también me dijo: “pero ‘Vitri’, yo te voy a llevar para México, para que conozcas y ahí se queda un tiempo. También me dijo que en México iba a tener también camiseta verde y el verde es el que más quiero. Estoy disfrutando y estoy feliz”.

