El director de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, consideró que este es el momento oportuno para realizar una limpia a fondo en el deporte mexicano.

En el marco de una reunión ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, sostuvo “que es el momento oportuno y la coyuntura perfecta para limpiar de una vez el deporte y dejar los cambios legislativos que le den certeza a los verdaderos atletas”.

Ante senadores de todos los partidos, que cuestionaron los malos resultados en las Olimpiadas de Río de Janeiro, el funcionario indicó que con esa limpia en el deporte nacional debe quedar “perfectamente claro quién debe formar, tener la tutela, ejercer el alto rendimiento, si existe coordinación”.

El titular de la Conade argumentó al respecto que parte de los resultados se deben al “secuestro” de tres o cuatro federaciones deportivas de alto rendimiento.

“Ustedes sabían que Conade no tiene la clave para inscribir a un atleta a una justa deportiva internacional; si la federación nacional no inscribe al atleta éste no puede asistir”, indicó Castillo Cervantes.

Aseguró que lo que se pretende a futuro es cambiar el paradigma deportivo, desde el entrenamiento del atleta hasta la relación de éste con las federaciones y los entrenadores.

“Hoy por hoy lo que necesitamos es cambiarle el paradigma. Y el paradigma va en una doble vía, si el deportista se siente respaldado por el diputado, el senador y el presidente y la Conade, el atleta va a responder de una manera mejor”, aseguró.

El miedo del atleta, comentó, es a la federación, de saberse utilizado políticamente, por lo que hizo ver la necesidad de darle certidumbre y certeza de que no será rehén.

Defendió su trabajo y dijo que más allá de los resultados de las cuatro medallas de Río de Janeiro, el número de deportistas mexicanos que participaron creció a 128, es decir 26 más respecto a Londres 2012, donde se clasificaron 102 atletas mexicanos.

