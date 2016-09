Con un Estadio Azteca casi lleno y la afición americanista con las emociones a flor de piel iniciaron las acciones entre las 'Águilas' del América y los 'Esmeraldas' del León.



Para este encuentro, América llegaba con el ánimo a tope y como amplio favorito después de haber protagonizado una remontada épica ante Cruz Azul en la Jornada 8 de la Liga MX; sin embargo, los del Bajío se encargaron de "apagar" la fiesta azulcrema con un gol tempranero.



Todo ocurrió al minuto 9, cuando Mauro Boselli sorprendió a la zaga local tras mandar tremendo zapatazo que culminó en las redes de la portería de Moisés Muñoz, marcando de esta forma el primer tanto del partido.

Aunque la afición no dejaba de apoyar a la escuadra local, los dirigidos por Ignacio Ambriz parecían no descifrar el parado táctico de los pandas verdes, quienes llegaban constantemente a la meta del arquero de Coapa. La llegada más clara de América se dió al minuto 39 de la mano de Michael Arroyo.



El medio tiempo del encuentro culminó a favor de León quién se fue al vestidor con un marcador 0-1. Durante el medio tiempo el ánimo no bajaba en el Estadio, pues la directiva americanista homenajeó a jugadores históricos de la talla de Carlos Reinoso y Antonio Carlos Santos, a quiénes la afición se les entregó en cuerpo y alma.



Para la parte complementaria 'La Fiera' volvió a repartir la misma dosis a América y fue al minuto 49, cuando Mauro Boselli marco su doblete de la noche, anotando así el 0-2, a favor de los visitantes y terminando con las esperanzas azulcremas.

De la mano de Arroyo América trataba de aparecer en el partido; lamentablemente, ni el apoyo de la afición, ni el tiempo lograron que los de Coapa se hicieran presentes en el marcador.



Con este resultado (0-2) León rompe su racha de 4 partidos sin ganar en el Estadio Azteca y llega a 10 puntos en la tabla general, mientras que los de la capital suman su segunda derrota consecutiva en casa y se mantienen con 14 unidades en el Apertura 2016.