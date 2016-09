Sin duda la destitución de Ignacio Ambriz del banquillo azulcrema y la ceremonia de las leyendas del América, que al final terminó en polémica, han puesto en tela de juicio lo que sucede al interior y al rededor del próximo aniversario americanista.

Tanto que la afición Águila se ha revelado en la redes sociales por dos razones: la posible llegada de Rubén Omar Romano para dirigir lo que resta del Apertura 2016, y dos, el desaire que le hizo Ricardo Peláez, presidente del América a Antonio Carlos Santos, una de las leyendas homenajeada en el Azteca -muy forzadamente ya que ni sudadera conmemorativa recibió- ambos dejaron claro que no existe una buena relación, por lo que la afición ha respaldado al “Negro” Santos y no a Peláez.

La molestia de los aficionados ha llegado hasta el grado de pedir la renuncia de Peláez -por no sentir los colores azulcrema- y querer traer a un técnico (Romano) que no arrojó buenos resultados en su primer ciclo en 2008.

¿Pero quién llega?

Aunque Carlos Reinoso se colocó como candidato, el mismo ex futbolista confirmó que América no lo ha buscado y quien lo pone como una opción es la afición -Hay que recordar que Reinoso está del lado de Carlos Santos- por lo que su llegada con América sería algo casi imposible.

"No (me ha llamado la directiva), los que quieren que yo regrese es la afición. Para mí es un honor que me estén pidiendo, que me estén nombrando porque realmente es el gusto de la afición. A mí no me han hablado, pero también tengo entendido que lo que están diciendo no es cierto”, señaló en una entrevista a ESPN Radio Fórmula.

Así que ese homenaje entre Leyendas americanistas dejó en claro una cosa, que el amor por los colores azulcrema es intacto pese al tiempo y las directivas.

Aquí algunos de los tuit de los que hablamos: