Ana Bekoa, ex novia de Marco Fabián, acapara la atención en las redes sociales al presentar un rostro un tanto distinto al que todo mundo le conocía.



Inmediatamente se han levantado sospechas acerca de que la actriz se realizó una cirugía plástica; al parecer en la nariz, pómulos y barbilla.



La modelo y actriz ha recibido halagos por su belleza pero también ha sido criticado por su supuesta nueva apariencia.



Si bien, las cirugías estéticas son común en el mundo del entretenimiento, Ana no se ha pronunciado hasta el momento para desmentir o aceptar el hecho.



¿Ustedes qué opinan, sí se operó o no?

