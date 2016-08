Andrade Cien Almas: “Lo único que me cuesta trabajo es el inglés”

¿Quién no recuerda aquella lucha de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre el año pasado, donde Atlantis derrotó a La Sombra para descubrir su identidad.

Ahí conocimos a Manuel Alfonso Andrade Oropeza, originario de Gómez Palacio, Durango, un luchador joven y con gran futuro.

Lejos de dejarse caer por haber perdido su tapa, Manuel decidió seguir su camino y probar suerte en una de las empresas de lucha libre más famosas del mundo, la WWE, más precisamente en una de sus promotoras llamada NXT. Ahí fue bautizado como Andrade 100 Almas.

Pero hay algo que le está costando mucho trabajo al mexicano: el inglés, el cual todavía no domina y que ha provocado que se sienta desesperado en algunas ocasiones.

“Me ha costado mucho trabajo el idioma (inglés) porque no lo hablo, estoy en clases desde que llegué aquí pero reconozco que a veces me he desesperado porque aquí todo es en inglés, los entrenamientos, las clases, todo, pero se que este es un buen reto para mí”, mencionó en una entrevista para Publisport Andrade 100 Almas.

El duranguense sabe que en México hay muy buen nivel de lucha libre y que varios de sus ex compañeros pueden viajar y trabajar en la WWE, pero les aconseja que se metan a estudiar inglés.

“Lo más difícil es el inglés, a los que vengan, a los que quieran venir, tienen que hablarlo, yo les aconsejo que se metan al idioma. Para mí está siendo un buen reto porque lo estoy aprendiendo y me están enseñando muchas cosas como hablar al micrófono y muchas cosas”.

Atrás ha quedado el personaje de La Sombra, y aunque mucha afición le sigue llamando así, su meta es hacer famoso su nuevo personaje y trascender al igual como lo hizo en México.

“Me siento muy bien, contento, es una nueva etapa, me han tratado muy bien, ahora con el nombre de Andrade Cien Almas empieza una nueva historia y hay que prepararse y levantar este nombre, hacerlo fuerte, no quedar mal, venir a lo que vine y no ser un mexicano más que viene, pisa y se va”, sentenció el gladiador.

Y su incursión en la empresa va en ascenso, pues en su debut logró una victoria ante Tye Dillinger el 8 de junio. Desde entonces ha hilado triunfos importantes pese a que cayó el pasado 20 de agosto ante Bobby Roode en NXT Takeover: Brooklyn II.

“Comencé en eventos que no son grabados y la gente me recibió bien, debuté en el Takeover y tuve un buen recibimiento. Fuimos a una gira a Irlanda del Norte e Inglaterra y me recibieron muy bien, así que ahí la llevo”.

Finalmente envió un saludo a sus ex compañeros en México.

“Un saludo para Rush y La Sombra, espero que puedan arreglar sus diferencias y pronto los veamos por acá; también al Volador, Atlantis, Shocker, gracias a ellos aprendí compañerismo y buena lucha libre y por eso estoy aquí”, finalizó.

