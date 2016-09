Árbitro salvó la vida a jugador que se convulsionó en el campo

El joven árbitro Daniel García salvó la vida el pasado fin de semana a un delantero de un equipo jiennense de Regional, el Urgavona, en un partido de futbol amistoso disputado en Villa del Río (Córdoba), cuando el jugador, tras recibir un golpe en la cabeza, sufrió una convulsión y comenzó a asfixiarse con su lengua.

El encuentro que dirigía Daniel García medía a dos equipos de la Primera Andaluza en el Trofeo Matías Prats de Villa del Río y fue suspendido cuando en un salto, a diez minutos de la conclusión, el futbolista del conjunto jiennense y un defensa local colisionaron con sus cabezas en el aire.

"Me dije que no se nos podía ir. Vi que el jugador estaba convulsionando, con los dientes cerrados. Intenté abrirle la boca en un momento de bloqueo general de los allí presentes", explicó a Efe el colegiado.

En ese momento, indicó el árbitro, se quedó "mirando al chaval" y pensó: "'Se nos muere'".

"Me dije que no se nos podía ir. Me agaché e intenté por todos los medios abrirle la boca y sacarle la lengua. Pude meterle las uñas entre los dientes y luego los dedos. Le abrí la boca y afortunadamente ya habían aparecido dos enfermeras", relató.

El colegiado cordobés declaró que, "con su experiencia", estas profesionales sanitarias se hicieron cargo de la situación "y le controlaron el shock", por lo que "afortunadamente todo quedó en un susto".

