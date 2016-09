Más de dos años después de la eliminación de México a manos de Holanda en el Mundial de Brasil 2014, todavía hay quienes se cuelgan del “no era penal”. Sin embargo, Arjen Robben volvió a afirmar que sí hubo falta.



En una entrevista a Sports Illustrated, el atacante del Bayern Munich repasó el partido de octavos de final y aseguró el capitán de México, Rafael Márquez, lo derribó dentro del área, además de entender el enojo de la afición mexicana.



“Al final, se trata de un momento en la Copa del Mundo que durará por mucho tiempo. Siempre es difícil cuando se pierde un juego porque llega la decepción y la frustración, pero hay que fijamos en el partido de manera clara y no mirar la situación del penal como un aficionado mexicano.



"Uno tiene que admitir que en la primera mitad no se me marcó un penal claro y en cuanto a la famosa jugada, sí era penal. [Márquez] cometió una falta, para mí todo fue muy claro, pero entiendo la decepción “, comentó.



Robben busca dejar a un lado las lesiones que lo han marginado del campo en los últimos años y espera entrar en ritmo para regresa.

Los Raiders remontan 14 puntos para vencer a los Saints

Mexicano Pedro Rangel obtiene su tercer bronce en Juegos Paralímpicos

VIDEO: Nuevo 'oso' de Memo Ochoa con el Granada