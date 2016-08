Así luce Diego Maradona después de la última cirugía estética

Diego Armando Maradona continúa con los tratamientos antienvejecimiento.

Luego de que hace año y medio surgieran unas imágenes de un radical cambio en el rostro del exfutbolista, ahora el considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos fue visto mientras salía de una clínica en la que se realizó un tratamiento ortomolecular, un proceso que evita el envejecimiento a base de nutrientes, como vitamina C, que son bombeados a las sangre.

El excampeón del mundo en Méxio 1986 fue visto con ropa deportiva y una gorra azul con una venda alrededor de la cara y debajo de la barbilla, en la que se mostraban algunas gotas de sangre.

Grosby Group Foto:

El exfutbolista de 55 años estaba acompañado de su actual pareja Rocío Oliva, quien tiene 30 años menos que él.

Luego de las imágenes de Diego Maradona saliendo de la clinica que se volvieron virales, el astro argentino protagonizó un escándalo en el Aeropuerto de Ezeiza.

Después de recibir el alta médica, el "Pelusa" se disponía a volar a Dubai, donde vive actualmente por temas laborales.

Pero Maradona fue retenido en el aeropuerto acusado de llevar encima un pasaporte robado. Fiel a su costumbre, el extécnico de la "Albiceleste" se alteró e, incluso, acusó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, de estar detrás de la imputación.

Grosby Group Foto:

"Macri esta detrás de todo esto. Es una represalia por las críticas a su persona y gestión", gritó Maradona.

A pesar de que el "Pelusa" aseguró a los miembros de seguridad que él nunca había denunciado un robo del pasaporte y que el documento que portaba no tenía nada de falso y "es 100% legal", no le permitieron viajar a su destino.

"Su pasaporte figura denunciado por robo. Disculpe, pero no va a poder salir del país", le indicaron a Diego Armando.

El exfutbolista no se quedó callado y habló con los medios de comunicación. “Esto parece una joda, pero no va a quedar así. Es claramente la maniobra de un político traidor. Por eso le dije a mi abogado Matías Morla que vaya a la Justicia para aclarar el tema. Ahora me vuelvo a Nordelta caliente y que se agarren, porque hasta que no sepa quién fue el que hizo esto, no voy a parar”, dijo el exfutbolista de 55 años.