“No lo toqué”. Ese fue el gesto que hizo Luis Suárez apenas le cometió una dura infracción a Filipe Luis, en el duelo que Barcelona y Atlético de Madrid igualaron a un tanto. El uruguayo fue a disputar un balón con el brasileño, pero lo hizo con el pie en alto y terminó pegándole al defensor.

Pese a los alegatos de inocencia del charrúa, el árbitro del partido no tuvo dudas en mostrarle la tarjeta amarilla. Y una vez terminado el encuentro, Filipe Luis quiso dejar en evidencia la dura entrada que sufrió y subió una foto a su Instagram con el estado del pie dañado. Ironizando, el brasileño tituló la instantánea con un “menos mal que no me toca”.

Menos mal que no me toca! 🙈 A photo posted by Filipe Luís Kasmirski (@filipeluis) on Sep 21, 2016 at 3:10pm PDT

La respuesta de Luis Suárez no se hizo esperar

Una vez que el brasileño subió la foto a las redes sociales, los jugadores de Barcelona aún se encontraban en el estadio y los periodistas no dudaron en consultarle a Luis Suárez por la falta a Filipe Luis. La respuesta fue rotunda y bastante cuestionable

“El fútbol es de hombres. Si todos subiéramos cómo quedamos, sería un circo de fotos“, dijo el charrúa, quien nuevamente está en la polémica por su dureza al jugar.