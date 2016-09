Así tuvieron que salir los mexicanos del Cuscatlán para no ser agredidos

El periodista mexicano, Gerado Velázquez de León, mostró en un video de qué manera tuvieron que salir los aficionados de México del Estadio Cuscatlán para no ser agredidos por los locales tras la victoria del Tri ante El Salvador, en la Eliminatoria mundialista.



La cuenta de Twitter de Referee publicó el video en el que el también analista de TV Azteca entrevistó a algunos seguidores del Tri que se dieron cita en el inmueble de San Salvador, quienes confesaron que no tenían garantizada una salida segura de ahí, debido a que las autoridades no hicieron nada al respecto.



“Estaban agrediendo a mi amiga, los policías estaban ahí viendo y no hacían nada”, denunció uno de los aficionados tricolor a punto de salir del recinto, a lo que el comentarista añadió: “una vergüenza lo que se vive aquí”.



Mientras que otro seguidor azteca añadió: “Tenemos que salir con las camiseta de El Salvador para que no seamos agredidos, porque van dos veces que venimos y fuimos agredidos, ahora nos aventaron piedras”.