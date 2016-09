Pese a que únicamente en un juego del campeonato los Zorros no han hecho gol a su rival, su balance entre tantos a favor y en contra tiene al equipo de José Guadalupe Cruz batallando por un buen puesto en la tabla general, y por definir qué futbolista tomará la responsabilidad de hacerse cargo del ataque rojinegro.



Una de las estadísticas que más comprometen al equipo del Profe Cruz, es que únicamente en dos partidos del presente certamen han marcado más goles que s rival, precisamente en sus triunfos 1-0 ante Veracruz y 3-2 frente al Puebla, ambos en calidad de local, pues en el resto se ha visto igualado o superado por sus rivales.



En el actual plantel del Atlas, el timonel de La Furia cuenta con tres delanteros mexicanos que no han logrado hacerse cargo de la tarea de marcar goles en la meta contraria, siendo Martín Barragán el más destacado con tres tantos, pues ni Jahir Barraza ni Edson Rivera se han hecho presentes en las redes rivales. Además sus atacantes extranjeros Jefferson Duque y Luis Neri Caballero no han marcado en el presente campaña.



Atlas suma 11 goles en sus hasta hoy nueve partidos de liga, dos menos de los que ha recibido pero han sido insuficientes para que puedan tener tranquilidad y frecuencia ofensiva, ya que sólo detrás de Barragán, los mejores anotadores del Atlas son el mediocampista Cándido Ramírez y el defensor colombiano (hoy fuera por lesión) Jaine Stiven Barreiro, por lo que preocupa su falta de goles.