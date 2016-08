El máximo sueño de un atleta es llegar a la cúspide, pero el camino puede estar lleno de obstáculos, y esto fue lo que le ocurrió a la maratonista mexicana Marisol Romero, quien cumplió uno de sus sueños al participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero para su mala fortuna, arrastrando una lesión desde hace tres meses, la cual mermó su participación en la justa veraniega.



¿Qué pasó en Río previo a tu participación en los 10 mil metros femenil?

— En Río me atendió una fisioterapeuta y ella me ajustó, mejoró la posición que yo llevaba, pero desafortunadamente se me tensó todo el estriatibial y realmente no sirvió para poder correr; me tuvieron que infiltrar porque estaba inflamada, para que pudiera dar la zancada. Al día siguiente ya no puede entrenar, me dolía el talón.



¿Por qué decidiste correr, sabiendo que era una lesión complicada?

— Decidí correr porque creo que las cosas que empezamos siempre las tenemos que terminar, pero creo que no fue una buena decisión, me lesioné más física y mentalmente. Fue una carrera muy mala, porque no estuve en las condiciones ideales,no por haber llegado al último; no le tengo miedo al qué dirán yo me he expuesto en México a intentar cosas diferentes, he podido avanzar, pero muchas veces he fallado y en esta ocasión fue el intentar que ese día yo me sintiera bien.



¿Qué conclusiones sacas de esta dura experiencia?

— Fue una mala carrera y creo que fue una mala decisión el correr, pero al fin de cuentas terminé, porque el trabajo lo llevé hasta el final a pesar de todas las condiciones y necesidades que pude tener. Eso fue lo que aprendí, que debemos tomar decisiones con tiempo.



¿Qué pasó el día de tu carrera en Río?

— Antes que nada quedé triste por no estar sana, por terminar muy mal mi carrera, si hubiera estado sana hubiera intentado ir en la persecución del grupo. Desde los 100 metros ya mi pierna izquierda llevaba muy poca fuerza, pero ahorita pienso que estoy satisfecha a la vez porque llegue al final del entrenamiento y eso me da la seguridad de que cualquier cosa que yo haga dentro de mi vida personal o deportiva, lo voy a lograr. También aprendí a que debo de ir, y cualquier atleta debe de ir, de la mano de un médico antes que cualquier cosa.



Este domingo se llevará a cabo el Maratón de la Ciudad de México, ¿lo has corrido?

— Lo he corrido tres veces y el primero fue en 2007 cuando tenía 23 años. En mi debut iba en quinto lugar en el kilometro 38, pero de ahí al kilometro 42 baje hasta el lugar 15, llegue casi caminando.



¿Qué te parece la ruta del Maratón de la CDMX?

— La ruta que está actualmente no la he corrido, pero dicen que es pesada porque termina con una inclinación, pero yo creo que el maratón en cualquier parte del mundo es una prueba de mucha tenacidad, es difícil, pero cuando corres un maratón y termina en subida es un reto más grande.