Atleta olímpico subasta su medalla por una noble causa

A través de sus redes sociales el polaco Piotr Malachowski dio a conocer que subastará la medalla que ganó en los Juegos Olímpicos, esto para ayudar a Olek Szymanski, pequeño de 3 años que sufre retinoblastoma, un cáncer de retina que afecta a niños.



Malachowski subió al podio en Río 2016 tras participar en la prueba de Lanzamiento de disco y conseguir 67.55 metros; a pesar de no haber conseguido el oro en la justa veraniega, Piotr desea incrementar el valor de su presea y ayudar a quién más lo necesita.



"En Río luche por el oro. hoy le pido a todas las personas que luchemos juntos por algo que es más valioso, la salud de un niño fantástico. Olek lleva dos años, casi la mitad de su vida luchando contra el cáncer en su ojo. En Polonia no hay ninguna posibilidad de salvarlo, la única oportunidad es que reciba terapia en nueva York. Los invito a todos a sumarse a la subasta. Si me ayudan, mi medalla se plata será más valiosa que el oro", apuntó el atleta en Facebbok.



Cabe mencionar que el tratamiento de Olek cuesta aproximadamente 126 mil dólares; y puedes seguir todos los movimientos mediante el sitio web Allegro.