Brasil recuperó la vida en la eliminatoria mundialista, al golear 3-0 a Ecuador el jueves con un Neymar inspirado, que no solo asistió a sus compañeros sino que anotó un tanto.



Aunque los brasileños hicieron un modesto primer tiempo, en el segundo adelantaron sus líneas e interrumpieron los circuitos de juego de los ecuatorianos, que no lograron descifrar el futbol propuesto, al tiempo que Neymar mostró pinceladas de gran calidad para convertirse en el director de orquesta de su equipo.



Con este resultado, Ecuador perdió el invicto que había conservado en estas eliminatorias en Quito. De hecho, la selección ecuatoriana llevaba 11 cotejos invicta como local en duelos de eliminatoria mundialista. No perdía en casa desde 2009, cuando Uruguay la derrotó por 2-1.



El primer gol llegó a los 71 minutos con tiro potente, rasante y a la derecha del arquero ecuatoriano, desde el manchón penal. El segundo, a los 86 minutos, fue obra de un jugada casual de Gabriel Jesús que remató de taquito y el balón alcanzó a pegar Walter Ayoví para meterse a la portería, y el tercero llegó al cierre del cotejo, cuando el mismo Gabriel remató desde fuera del área, tras un preciso pase de Neymar.



Brasil se mostró como un equipo compacto y de juego corto, que hizo presión y e impuso marca desde el medio campo, en cuyo esquema brillaron con un juego generoso Gabriel Jesús y Marcelo.



Sin muchos espacios de creación, Ecuador buscó llegar al arco visitante por las bandas y mediante pases largos, con un Christian Noboa que no solo se encargó de cortar el juego de los auriverdes sino de lanzar balones a los delanteros, quienes no aprovecharon las pocas ocasiones de gol.



Con este resultado, Brasil sumó 12 unidades y se colocó provisionalmente en el cuarto puesto de la eliminatoria. Ecuador se quedó con 13 puntos y fue desplazado del segundo lugar por Colombia, que en la jornada doblegó a Venezuela.



OTROS RESULTADOS



- Bolivia 2-0 Perú



- Colombia 2-0 Venezuela

