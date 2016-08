Este 2 y 3 de septiembre llega a México el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), la tercera competencia más importante de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), misma que será albergada en el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez.

La CDMX será la quinta fecha de la temporada donde durante seis horas, cuatro categorías diferente buscarán llegar al final de la competencia para subir al podio. Uno de las escuderías que participarán es RGR Sport by Morand , el cual está encabezado por el dueño y piloto mexicano Ricardo González, su coequiperos son el portugués Filipe Albuquerque y el brasileño Bruno Senna, este último sobrino del legendario Ayton Senna, y con quien platicamos en exclusiva ante de la gran aventura en tierras aztecas.

¿Qué tan complicado es llegar a un equipo nuevo en el WEC?

“Sí es un equipo nuevo con muchas personas que no trabajaron juntas en el inicio del equipo, pero al mismo tiempo son personas con mucha experiencia. Si miras el performance del equipo por todo el campeonato hasta ahora tal vez nuestro equipo no sea el mejor, pero siempre estamos muy cerca del podio"



¿Qué fue lo que te motivó a decir sí a RGR Sports, un el equipo mexicano?

"Para mí es un honor estar en un equipo latinoamericano como es el nuestro con Felipe con Ricardo, los franceses son los que operan, pero el equipo tiene un corazón mexicano.

Cuando estuve por primera vez en México hace unos meses me emociono mucho como los mexicanos son fanáticos del automovilismo. Hay un gran momento de México con el automovilismo y pienso que estar junto a los mexicanos es una gran posibilidad de conseguir un triunfo en el automovilismo"

¿En que momento de su vida se encuentra Bruno Senna

"Es un poco difícil porque tengo muchas ganas de ganar un campeonato mundial. Hay muchos proyectos que acontecen conjuntamente, ahora soy también piloto de McLaren, he hecho dos años de Fórmula E, son muchas cosas diferentes, siempre es difícil elegir un camino que sea correcto, pero me gusta mucho donde estoy ahora com RGR y McLaren y pienso que para el próximo años seguiré con los mismo proyectos. Ahora estoy más tranquilo que cuando empece a los 22 años, que era un poco más ansioso"

¿Te ha sido liviano el llevar el apellido Senna?

"En el inicio era difícil, porque siempre había mucha comparación con el tricampeón mundial Ayton Senna con un niño que empezaba su carrera, pero con el tiempo te creas un poco de resistencia a las criticas de las comparaciones, esta experiencia es muy importante cuando hay mucha presión en un ambiente de automovilismo, aprendí a manejar la presión cuando era más joven exactamente con los patrocinadores, con el apoyo financiero. Estoy muy contento con todo y claro que no fue fácil, pero al final para mi siempre ha sido un honor el tener el apellido de Senna, espero que continúe perpetuando que para mí es lo más importante"



¿Qué extrañas de tu tío Ayton Senna?

“Muchas cosas, cuando era chico Ayton estaba de vacaciones en Brasil y siempre hacíamos cosas divertidas, pero lo que más le gustaba era ponerle un poquito de picante en la comida de las demás personas, en sus platos en todos lados cuando estas se descuidaban. Por esto pienso que podría ser poco más mexicano"

