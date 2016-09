Saúl “Canelo” Álvarez y Golden Boy Promotions ya le ofrecieron una importante suma de dinero al kazajo Gennady Golovkin para concretar la pelea que la afición quiere, por lo que todo está en manos del llamado “GGG”.

Luego de noquear al británico Liam Smith en el noveno asalto y proclamarse campeón superwelter de la OMB en el AT&T Stadium de Arlington , el “Canelo” fue entrevistado, y el tema de una posible pelea con Golovkin no faltó.

“Hace un mes más o menos le ofrecimos lo doble o triple para hacerla, no lo queríamos decir (por la pelea del sábado), por eso ahora lo digo, le ofrecimos lo doble o triple, solo esperamos que conteste y estamos listos”, aseguró.

Aunque muchos comentarios, particularmente de los aficionados, hablan de miedo de Saúl por enfrentar al campeón medio del CMB, AMB y FIB, el pugilista tapatío dejó en claro que no hay tal y que está dispuesto a subir a peso medio para enfrentarlo.

“Somos un equipo, no le echo la culpa al promotor ni a nadie, no le tengo miedo a nadie, nací para esto y aunque a mucha gente no le guste soy el mejor boxeador en este momento. A los 26 años he hecho lo mejor, he peleado con los mejores del mundo y ‘viva México'”, remató.

De la pelea con Smith, confesó que en el segundo round se lastimó la mano derecha, por lo cual la ocupó solo cuando fue necesario, “les dije que les daría una gran pelea y darles el título y aquí está”.

