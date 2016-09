El fin de semana ocurrió un hecho histórico en el futbol uruguayo y sudamericano, pues Claudia Umpiérrez se convirtió en la primera mujer árbitro en dirigir un partido de Primera División.

La juez llevó a buen puerto el partido entre River Plate y Boston River que finalizó con una goleada 5-1 para el conjunto visitante, en actividad de la segunda jornada de la temporada 2016-2017 de Uruguay.

La árbitro que entró en los libros de historia del balompié charrúa y sudamericano cuenta con 33 años, es oriunda de la localidad Pan de Azúcar, del departamento de Maldonado, y posee gafete internacional de FIFA desde 2010.

Umpiérrez tuvo un debut agitado en el máximo circuito. La chica mostró el cartón amarillo en ocho oportunidades y, además, expulsó a Agustín Ale, de River Plate, a los siete minutos del segundo tiempo.

Sobre los momentos previos a su primer encuentro dirigido en Primera División, la árbitro indicó que no podía conciliar el sueño.

"Me costó trabajo dormirme, obviamente. Creo que los futbolistas se imaginan cómo será el partido, pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo", dijo.

Cuestionada por los medios locales sobre su noche anterior al partido, aseguró que fue de lo más normal. "Intenté descansar bien, dormirme a temprana hora y desestresarme", indicó.

Claudia Inés Umpiérrez Rodríguez, nombre completo de la histórica árbitro, dio más detalles de cómo vivió los instantes previos y durante el partido que enfrentó a los dos combinados de River.

Su esposo Gabriel Popovitz, también réferi, le hizo de cenar el día anterior y fue a ver su trabajo durante el primer tiempo. Al terminó de los primeros 45 minutos tuvo que irse debido a que tenía que dirigir el duelo entre Nacional y Plaza Colonia.

"La crítica de mi pareja es la más importante y la de mis amigas que también son árbitros. Ellas son las más duras, no me perdonan nada, así que seguramente me deben estar esperando", reveló.

"Mi esposo y mis más cercanas amigas deben tener un informe completo con todo que hice bien y en lo que estuve mal", concluyó Claudia Umpiérrez.