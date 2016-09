Tras su polémica salida de la WWE, el peleador CM Punk debutó en el octágono del UFC 203 ante Mickey Gall, un luchador de las artes marciales mixtas.

Mickey Gall (izquierda) y CM Punk (derecha) El momento de la afrenta.

Por estas razones, la pelea era una de las más atractivas,

La cita fue en en el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Antes de la pelea, CM Punk habló sobre la evolución de su entrenamiento para esta lucha contra Gall:

“Me veo con la mano en alto y no estoy haciendo predicciones realmente. Estoy entrenando más que nadie para llevarme la victoria sobre Mickey Gall. Seré yo en el octágono haciendo lo mío y definitivamente me veo ganador y si tengo que elegir, será por nocaut”, expresó CM Punk.

Por su parte, Mickey, quien posee un récord de 3 victorias, 0 derrotas y 0 empates, dijo que los cambios en su estrategia fueron notable y confiaba en quedarse con la victoria en el UFC 203.

A pesar de las críticas previas a su participación en el UFC 203, CM Punk logró llegar al octágono de esta liga con un solo objetivo: Ganar.

“Hay un montón de detractores desde que puse un pie en UFC, pero no pienso en el montón de gente que dice que no puedo hacerlo. Quiero ser mejor que Mickey Gall y realmente no me importa cómo lo hago porque una victoria es una victoria”, agregó.

Y en el primer minuto del primer round, la actuación de CM Punk fue…

Sin embargo, Gall le dio una lección. Lo derrotó en el primer round, en menos de un minuto y por vía de la sumisión. Después de la victoria, Gall reveló estar listo para su próximo desafío, retando al popular Sage Northcutt:

“La gente piensa que ésta fue solo una pelea fácil. Esta no es, fue una maldita pelea fácil, no me iré a ningún maldito lado. Ha sido de locos esta experiencia, hay mucho odio ahí fuera. A la mierda el odio, todos estaremos muertos en cien años. En mi próxima pelea quiero a Sage Northcutt”, terminó Gall.

Por su parte, Punk expresó no sentirse arrepentido por su decisión de pelear dentro del octágono:

“En la vida, o te vas por lo grande o te vas a casa. Este fue un desafío infernal, pero no me voy a rendir, esto no significa que voy a parar. Aunque no lo crean estaré de regreso. Se que hay muchos que dudan de mí, pero la vida se trata de caerse y volverse a levantar.”.